「新債券天王」岡雷克分析 美國今年恐陷衰退
在美聯準會（Fed）維持基準利率不動決策後，有「新債券天王」之稱的DoubleLine Capital創辦人岡雷克（Jeff Gundlach）在財經頻道CNBC節目表示，美國經濟前景仍舊嚴峻，2024年將陷入衰退，失業率會走高，且通膨將停止放緩。
岡雷克說，「我們知道通膨將放緩。但眼下通膨回落有所停滯。這意味市場不會有幾周前還覺得歡欣鼓舞的金髮女孩經濟景況」。
岡雷克批評Fed「維持較高利率更長時間」的政策，認為那對未來增長造成負面風險。他說：「Fed按兵不動愈久，實質利率維持在資金利率上200或300個基點，今年經濟成長就有風險。」
他也懷疑失業率是否真像大家想像的那樣低。
他指出，較高的利率持續對銀行體系造成重大威脅，但把紐約社群銀行（New York Community Bancorp）引發的市場不安視為獨立個案。但他表示，仍有不少證據讓人相信，市區商用不動產市場處於「崩潰」之中。
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