快訊

金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這國可能滿街都是「百萬富翁」 但沒有人開心得起來

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
辛巴威幣對美元貶勢不止，30日更貶破10,000元關卡，等於現在握有100美元，價值超過100萬辛巴威幣。 路透
辛巴威幣對美元貶勢不止，30日更貶破10,000元關卡，等於現在握有100美元，價值超過100萬辛巴威幣。 路透

非洲國家辛巴威貨幣對美元貶勢不止，30日更貶破10,000辛幣關卡，等於現在只要握有100美元，換算成辛巴威幣後人人頓時變成百萬富豪。

彭博資訊報導，辛巴威幣現貨市場30日兌美元急貶3.5%，至10,160辛巴威幣，這是該國於2019年再度啟用本國幣後首見，意味現在只要握有100美元，價值就超過100百萬辛巴威幣。根據辛巴威央行的牌告匯價，辛巴威幣兌美元仍低於9,973辛巴威幣。

對許多人而言，變成百萬富豪無疑是大好消息，但在辛巴威，這凸顯出經濟的情勢艱困。在官方市場交易的辛巴威幣今來今對美元重貶近40%，成為全球表現最差的貨幣。同時，根據監測官方和非官方貨幣匯率的網站ZimPriceCheck.com，平行市場的辛巴威幣兌美元早已跨越這道里程碑，交易水準介於1.2萬~1.4萬辛巴威幣。

辛巴威幣貶值意味民眾得花更多錢才能買到一條麵包，必須掏出100張最大面額的鈔票來結帳。這也喚起過去那段痛苦的回憶。2008年，惡性通膨迫使央行發行面額100兆辛巴威幣的紙鈔，隔年政府宣布發行第四代辛幣，將舊有貨幣面額一口氣刪除12個0。

辛巴威 貨幣 通膨

延伸閱讀

繞過俄羅斯 歐盟砸100億歐元投資中亞交通

麵包控暴動了！多款統一麵包「全部65折」 內行人一次狂掃20個 神秘地點大公開快筆記

不必飛韓國！台中就吃得到「3種口味扁可頌」 超級搶手一出爐就售空 沒預訂吃不到

拉攏非洲國家 布林肯出使西非

相關新聞

馬斯克公司Neuralink 成功植入大腦晶片

美國科技富豪馬斯克廿九日在社群媒體X宣布，他共同創辦的神經技術公司Neuralink廿八日首度成功為一名人類患者植入大腦...

晶片讀腦時代 人們溝通免開口

美國富豪馬斯克共同創辦的Neuralink廿九日宣布首度將大腦晶片植入人類。該項科技除了未來可能造福巴金森氏症等疾病病友...

美公布黑名單 陸蟬聯最大贗品來源地

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）卅一日發布二○二三年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單，續指中國大陸為全球主要贗品製造來源國...

這國可能滿街都是「百萬富翁」 但沒有人開心得起來

非洲國家辛巴威的貨幣對美元貶勢不止，30日更貶破10,000辛幣關卡，等於現在只要握有100美元，換算成辛巴威幣後人人頓...

美中金融漸脫鉤 陸對美債市的控制力道減退 但骨牌風險猶存

美中在金融上逐漸脫鉤，中國大陸大舉減持美債，如今持有比重僅占在外流通美債的不到3%，對美國債市的影響力降低。儘管這降低了...

比特幣月線邁向連五紅 有望創疫情來最長漲勢

比特幣30日美股盤前走高，根據彭博資訊報價，目前43,464美元，上漲0.65%，本月來已漲約3%，料將連續第五個月收紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。