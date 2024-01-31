馬斯克公司Neuralink 成功植入大腦晶片

美國科技富豪馬斯克廿九日在社群媒體X宣布，他共同創辦的神經技術公司Neuralink廿八日首度成功為一名人類患者植入大腦晶片，初步結果顯示神經元脈衝的偵測大有可為。該公司願景包含讓人腦、電腦達成直接溝通，協助治療複雜的神經系統疾病，讓行動不便的人藉由意念控制裝置，並於未來實現人類與人工智慧（AI）共生關係。

Neuralink的技術主要是透過侵入性手術，將名為Link的植入物放入人腦發揮作用，其大小約和五枚堆疊的硬幣雷同。Neuralink去年五月獲美國食品藥物管理局批准實施該植入晶片的人體試驗，同年九月稱獲准招募受試者。馬斯克說，目前首名患者恢復狀況良好。

Neuralink的實驗裡，會用機器人將一個「腦機介面」（BCI）的植入物，放入人腦中控制動作意志的區域。

該植入物有六十四條比頭髮還細、富有彈性的線，這些線可讓實驗植入物記錄大腦訊號，並無線傳輸到一款應用程式上，來解讀當事人想要如何行動。植入物的電池可以無線充電。

據Neuralink說法，該公司的PRIME研究將評估無線腦機介面功能，以及植入物與手術機器人的安全性，前述介面可望讓四肢麻痺或癱瘓者憑藉意念控制裝置。

馬斯克說，該公司首個產品定名為Telepathy（直譯為「心靈感應」），首批使用者會是失去運用四肢能力的患者。

Neuralink是由馬斯克於二○一六年共同新創，目標是增強人類能力，治療肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）或巴金森氏症等神經系統疾病，也盼讓人類與AI共生。馬斯克也希望藉由找出方法讓電腦和人腦直接溝通，解決一些醫學難題，包括癱瘓、視障和憂鬱症等心理疾病。

馬斯克的參與雖提升Neuralink知名度，但該公司不乏同業競爭，部分業者更已有耕耘廿年的紀錄。總部在美國猶他州的Blackrock Neurotech於二○○四年就植入其首個腦機介面。此外，一名Neuralink共同創辦人成立的Precision Neuroscience也致力打造酷似一片極薄膠帶的植入物，置於腦部表面，植入過程據稱簡單許多，欲造福癱瘓患者。

現有裝置已有所成果。近期在個別二項美國科學研究中，植入物可在當事人試圖講話時用於監測腦部活動，若加以解讀可能幫助人們溝通。