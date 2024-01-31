晶片讀腦時代 人們溝通免開口

美國富豪馬斯克共同創辦的Neuralink廿九日宣布首度將大腦晶片植入人類。該項科技除了未來可能造福巴金森氏症等疾病病友，讓四肢癱瘓者運用意念操作手機、電腦，馬斯克也放眼實現「心靈感應」，讓人們不用開口就能用思想溝通，甚至可能用來把腦中記憶「備份」，日後「下載」到其他人機身體。

英國每日郵報報導，Neuralink的裝置包括晶片和附著的線狀電極，植入時會透過機器人移除患者小部分頭蓋骨，並將電極接上大腦局部後縫合傷口。整個過程據稱只需卅分鐘，不需全身麻醉，患者當天就可以返家。植入物的電極可讀取大腦訊號，轉化為動作控制，用來操控體外的科技產品或身體功能。

Neuralink首度公開「腦機介面」開發計畫時，表示目標用途是幫助癱瘓者用想法操控科技產品。不過在二○二○年的一場展示會上，馬斯克提及所謂「心靈感應」（telepathy）構想，能讓兩人藉科技協助達到心靈相通。

馬斯克當時更說，未來人們將可望儲存記憶的備份，並重播這些記憶，甚至「你可能可以下載它們（記憶）到一個新身體或機器人機體」。同年，馬斯克示意人們將可透過晶片達到無聲溝通，也預見人類和人工智慧（ＡＩ）間形成「共生」關係。

先前，馬斯克也說過Neuralink重點之一會是幫助癱瘓患者恢復行動能力，有信心可以恢復患者全身功能。他宣稱該晶片也將可以用來恢復視力，甚至對天生全盲者也能見效，也可能用以治療巴金森氏症、失智症、阿茲海默症等神經系統疾病。

馬斯克曾說，這就像是將局部頭蓋骨換成一支智慧型手錶一樣。植入物可經由一個小型感應式充電器在體外無線充電。

馬斯克亦曾在推特（現名Ｘ）上稱，該裝置最終可望直接播放串流音樂進入腦中，也不排除可能幫助治療物質成癮和憂鬱症。