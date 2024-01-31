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美公布黑名單 陸蟬聯最大贗品來源地

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）卅一日發布二○二三年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單，續指中國大陸為全球主要贗品製造來源國，呼籲中方擴大執法。

另外，最新報告提到偽藥成風的問題，從咳嗽糖漿到治療癌症用藥都有假藥在市面流通。

美國貿易代表戴琪表示，最新報告聚焦在贗品帶來的健康與安全風險，不僅傷害勞工、消費者和小商家，最終損害美國經濟

報告臚列帶來健康與安全風險的主要贗品品項，從兒童玩具、電子商品到醫療用品，其中販售偽藥存在暴利，且民眾難以分辨。美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）和執法部門聯手調查，發現從日用的咳嗽糖漿、抗焦慮藥物，到對抗癌症和病毒感染用藥都有仿冒品。ＵＳＴＲ指出，美國海關二○二二財年查獲的假冒醫療用品中，藥品和個人護理用品占百分之六十七點二。

這項年度報告敦促私部門和貿易夥伴共同打擊仿冒，最新報告點名卅九個線上市場和卅三個實體市場。

ＵＳＴＲ指出，大陸依然是全球仿冒品最大來源，美國海關二○二二年截獲的贗品總額六成來自大陸，美國鼓勵大陸擴大執法。

報告點名大陸七座實體市場，續列深圳華強北電子產品商業帶、北京秀水市場上海興旺國際服飾批發市場、廣州站西鐘錶城，和遼寧五愛市場入實體市場名單；新增深圳羅湖商業城和廣州新百佳網路批發城。

至於線上市場，ＵＳＴＲ繼續點名淘寶網、蝦皮、拼多多和微信，新增百度雲盤，跨境電商速賣通今年則被除名。

總部位於新加坡的蝦皮已著手打擊仿冒，但仍持續遭到投訴，台灣蝦皮和越南蝦皮算是積極打擊盜版。

最新報告並未點名台灣。

美國經濟 仿冒 深圳

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