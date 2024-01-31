精品股低調奢華風 給利

去年社群媒體最火熱的時尚趨勢是「低調奢華」，不再追求誇張派頭，而是講求低調地展現自我品味，如今投資人也開始採納這個原則，默默在投資組合加入能受惠於這股風潮的精品股，並已賺得實質報酬。

CNBC報導，一些投資人長期以來都視精品股為對通膨避險的有效標的，因為精品業者毛利率遠高於手機或電視等其他非消費必需品。基本上，精品類股的基本面過去幾十年來都未大幅改變，但隨著低調奢華風漸起，投資人也更精挑細選標的。

星展銀行的數據顯示，一些品牌的展現方式符合專家所形容的「低調奢華」，例如愛馬仕（Hermes）、普拉達（Prada）旗下的Miu Miu、Brunello Cucinelli、歷峰集團（Richemont）以及Swatch集團，而這類公司去年的股價表現已超越追求高調展現的同業23個百分點，預料這股產業動能轉變將使精品類股表現持續分歧。

星展銀行所歸類的低調奢華業者，為不誇張展現品牌、聚焦於高品質，同時維持排他性與稀有性的業者，該銀行的一些首選包括愛馬仕、Moncler、路易威登（LVMH）、歷峰、Swatch、Brunello Cucinelli以及Ermenegildo Zegna。

美銀證券公司的研究也顯示，低調奢華類股去年表現佳，輾壓了被認為高調的精品品牌股價，該公司青睞路易威登和愛馬仕的程度，甚於擁有Gucci的開雲集團（Kering）和Burberry。

投資人也正尋求擁有更長期價值的企業。Vontobel Quality Growth Boutique的投資組合經理人韓森指出，一些人「厭倦了斗大的logo」，消費者與投資人現在都更想要更高品質的產品，「回歸這些業者的長期特質」，「我們投資的是有非常長期價值的事物」。

在亞太地區，由於中國大陸疫後復甦參差不齊、內需不振，精品的購買題材也正在轉變，因為精品品牌正擴大經營範圍以迎合其他亞洲大型市場的品味。韓森說，日本和南韓等成熟市場的精品需求正在成長，印度市場潛力龐大。