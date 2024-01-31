客戶施壓 逼航商走紅海

英國金融時報（FT）報導，散裝航運業者正面臨非走紅海不可的壓力，因為已有原物料貿易商以貨運耽延為由，揚言索賠，還要求更改合約中的「戰時」條款，迫使航商行走較危險、但更便宜而快速的蘇伊士運河－紅海航線。

葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞）去年11月開始襲擊紅海上的商船以來，西方航運公司紛紛改道，有的幾乎完全不走蘇伊士運河和紅海，改走遠繞好望角的航線。

不過，希臘海運公司Allseas Marine董事長波多洛格魯表示，有些租用散裝貨輪的公司，已要求在合約中刪除所謂的「戰時」條款。此條款允許船東在最直接航線過於危險時可改變航線，若少了這個條款，船公司將被迫繼續取道蘇伊士運河。

FT引述一位海事律師指出，租船的業者經常向航商說，葉門外海目前的情況沒那麼危險，不構成必須改道的理由。這位律師表示，租船的業者擔心，一旦貨物耽延，客戶可能拒絕付錢。業者於是警告船公司，貨物若因改道而延遲運達，他們可能要求賠償。

倫敦航運服務公司Clarksons統計，通過紅海的散裝貨輪在1月28日止當周，較12月初下降45%，貨櫃輪數量更減少91%。Allseas表示，有些租船業者要求他的會員從租船合約中刪除戰時條款，以確保航運公司無權更改走蘇伊士運河的航線。