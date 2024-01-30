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陸這家AR眼鏡業者10億美元估值籌資 稱競爭力不輸蘋果

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Xreal Air 擴增實境（AR）眼鏡10日在CES展上BMW的攤位上亮相。 美聯社
Xreal Air 擴增實境（AR）眼鏡10日在CES展上BMW的攤位上亮相。 美聯社

彭博報導，擴增實境（AR）眼鏡製造商Xreal正以逾10億美元的估值募資，力圖在這個未來科技領域領先蘋果、Meta Platforms和Alphabet旗下的Google。

Xreal執行長徐馳接受彭博專訪時表示，這一次將募資6,000萬美元，籌資總金額將超過3億美元。這次是由一家重要的供應鏈合作夥伴注資，但他不願透露是哪一家公司。

徐馳表示，今年產能足以滿足其需求，但需要資金以完成2025年的訂單。

Xreal希望在AR領域開疆闢土。根據研究公司IDC的數據，Xreal去年第3季在純AR產品市場約占半。但結合虛擬實境（VR）和AR的混合實境市場更大，Meta為龍頭，Sony和字節跳動緊隨其後。Xreal總體市場占有率約4%。

徐馳表示，Xreal今年有能力生產50萬到100萬副。這筆投資讓他們明年可以擴大生產到200萬副。徐馳表示，該公司預計今年營收可達1億至1.5億美元，2025年達到2億至3億美元。他表示，希望Xreal兩年內在美國上市。

這家總部在北京的公司成立已有7年，目前擁有約600名員工。該公司的Air眼鏡可以在佩戴者的視野中顯示通知、遊戲和影片。徐馳表示，Xreal的對手Magic Leap 和微軟技術上的成本較高，Xreal在競爭上占有優勢。

Xreal 銷售大部分來自亞馬遜網站，AR眼鏡價格低至數百美元。Xreal相信，最新款Air 2 Ultra將帶動未來營收成長。

Xreal沒有進軍VR的計畫，蘋果的Vision Pro便採用這種更具沉浸感的技術。但徐馳相信未來幾年內可望和蘋果競爭。

「我認為我們在AR方面比他們領先三到五年，」徐馳，「不過他們正迎頭趕上。所以我們需要繼續努力，突破界限。」

眼鏡 北京

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