AI伺服器大廠美超微提高全年財測 盤後股價漲逾10%

美超微（Super Micro）股價在周一美股盤後交易大漲超過10%，這家伺服器與電腦製造商上修全年財測，上季財報和本季財測均優於市場預期。同業戴爾（Dell）一度上漲1.9%；美超微採用的輝達（NVIDIA）晶片，輝達也漲1.5%。

美超微將2024會計年度全年營收展望，由先前的100～110億美元，調高至143～147億美元。本季銷售預估為37～41億美元美元，調整後每股盈餘5.20～6.01美元；彭博資訊訪調分析師預期則為銷售30.7億美元，每股盈餘4.65美元。

美超微上季（去年10到12月，公司會計年度第2季）調整後每股盈餘5.59美元，優於彭博調查所預期的5.16美元。淨銷售額由一年前同期時的18億美元，飆增一倍多至36.6億美元，市場估計是34.2億美元。

美超微執行長梁見後在新聞稿中表示，「我們持續贏得新夥伴，現有的終端客戶繼續需要更多的美超微優化的AI電腦平台與機櫃級（rack-scale）整體IT解決方案」。