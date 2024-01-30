印度經濟成長率 上看7%

印度財政部29日表示，今年4月起算的下一個財政年度，經濟成長率有望達到7%，且未來幾年都將超越此速度，維持全球成長最快經濟體之一的地位，主要源自國內金融體系強健，以及政府近年商業改革的支持。

彭博資訊報導，印度財政部的預測與該國央行總裁日前在瑞士達沃斯世界經濟論壇所言相符，高於彭博訪調經濟學家預估的6.3%。

印度2022至2023年經濟成長率為7.2%，2021至2022年為8.7%。政府預期今年3月底結束的財政年度，經濟成長率將達7.3%，這將使印度成為全球成長最快速的主要經濟體之一。

財政部29日在每月經濟回顧報告中指出，由於金融部門強健，加上政府近期和未來在經濟方面的結構性改革，經濟成長率有顯著的可能性在未來幾年都高於7%。財政部表示，未來改革的重點包含教育、醫療、能源安全、減少小型企業的履約壓力，以及改善勞動市場的性別平衡。