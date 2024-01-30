看好成長潛力 SONY押注非洲遊戲業

全球遊戲銷售在新冠疫情後普遍放緩，在此之際，SONY集團看好近年來快速成長的非洲遊戲業，大膽押注在當地的新創公司，為旗下遊戲機PlayStation尋求新的商業合作機會。

CNBC報導，總部位在南非開普頓的遊戲工作室Carry1st表示，已獲得這家日本消費性電子暨電玩巨擘旗下創投公司SONY創新基金投資，但投資金額不公開。

這項交易性質屬於策略性投資，兩家公司未來將在許多商業機會上進行合作。目前雙方對這段合作關係還處於「摸索階段」。

Carry1st執行長暨共同創辦人羅賓-考克（Cordel Robbin-Coker）表示，與SONY創新基金的商談開始於約八、九個月前，他在自我推銷時告訴SONY，非洲將是電玩業尋求成長的下一個龐大市場。

羅賓-考克說：「像SONY這樣在第一級和第二級市場已有穩固立足點的大公司，正在開始思考下一個十億名顧客和玩家會來自哪裡，我們的宣傳詞就是，非洲將會是主要市場。」他表示，在奈及利亞、摩洛哥和阿爾及利亞等國家，遊戲機普及率正在大幅上升。

SONY正在進軍一個成長潛力極大的新興遊戲市場。據Carry1st和創投公司Konvoy研究，薩哈拉以南非洲地區的遊戲業預計今年產值將首次突破10億美元。

羅賓-考克表示，目前許多非洲玩家購買遊戲機，都是透過「水貨」市場，也就是賣家從國外進口遊戲機，再將其轉賣給國內玩家。Carry1st與SONY合作的其中一環，就是協助SONY擴大非洲市場。

他說：「我們希望我們可以協助SONY擴張PS在這個地區的觸角，並在許多方面支援他們，包括市場進入策略和數位支付。」

他表示，Carry1st可利用正在改變的遊戲商業模式，從原本的以店面購買實體遊戲機和遊戲為主，轉向以數位下載、基本免費遊戲和App內購買為首的線上體驗。

Carry1st的本土支付服務Pay1st，讓非洲玩家可使用當地基礎設施、銀行帳戶和支付方式購買遊戲。遊戲公司也可透過Carry1st的同名遊戲線上市集上架遊戲賺錢。