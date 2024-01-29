Fed本周開會 料利率不動

美國聯準會（Fed）將於本周（卅、卅一日）召開決策會議，官員們將聚焦於何時開始降息及減緩縮減資產負債表速度，以及如何與市場溝通。通膨顯然快速趨近百分之二目標；指標雖顯示經濟健康，但地區性Fed調查卻出現疲軟信號。官員為平衡風險，預料本周將維持現行政策不變，並說明降息及縮表的標準。

預料聯準會鑒於勞動市場仍強，而通膨更接近目標，因此會後聲明的措辭將稍做調整，暗示距離降息還有多遠。聯準會主席鮑爾可望在會後記者會針對三月降息的條件，提供更詳細的指引，包括消費者物價指數（CPI）可能修正，並討論開始減緩縮表的條件。

彭博團隊預料聯準會三月開始降息。最近通膨加速下降，讓Fed有較大空間支持最大就業；由於各地區調查報告顯示景氣比硬數據惡化更快，官員對達成軟著陸的信心可能不如市場預期；若二月九日公布的CPI數據沒有意外，官員將願意提早降息，作為防止經濟下滑的「保險」。

市場最關注的是針對三月降息的可能性，鮑爾放出何種的信號。觀察家認為鮑爾可能對三月降息持開放立場，但由於離三月會議還有一段時間，而且之前還有多項就業及通膨數據將陸續公布，因此官員將不會現在就預作決定。