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Fed本周決策…降息前奏

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Fed本周開利率決策會議，預料將按兵不動。（路透）
Fed本周開利率決策會議，預料將按兵不動。（路透）

美國聯準會（Fed）本周將召開利率決策會議，預料將按兵不動。彭博資訊經濟學者認為，本次會議重點是擘劃降息與放緩資產負債表步伐的時機與方式、以及如何與市場溝通，預料將微調決策聲明，Fed主席鮑爾也將維持3月降息的可能性，並提供降息及放慢縮表步調條件的更細節指引，也就是本周決策可能是3月降息的前奏。

Fed預定台灣時間2月1日凌晨3時公布利率決策，隨著通膨率顯然快速趨近2%目標，經濟指標雖顯示經濟健全，地區聯準銀行調查卻出現疲軟信號，官員為平衡風險，預料將維持基準利率於5.25%至5.50%不變。市場預期本周按兵不動的機率也逼近97%。

彭博經濟學者認為，基於勞動市場仍強，通膨率更接近目標，Fed預料將微調決策聲明，暗示距離降息還有多遠。鮑爾預料會在決策記者會針對3月降息的條件，提供更詳細的指引，包括消費者物價指數（CPI）可能修正，並討論開始減緩縮表的條件。

至於放慢縮表，Fed可能在決策聲明加入一段文字、或發表一份說明細節的簡短附件。預料Fed將在3月宣布更詳細的內容，5月開始減緩縮表。

市場最關注鮑爾針對3月降息可能性所釋放的訊號。觀察家認為，鮑爾可能不會排除3月降息的可能性，但因離3月會議還有一段時間，這段期間將有多項就業及通膨數據陸續公布，因此官員將不會現在就預做決定。

目前市場預期3月降息的機率是「五五波」。彭博經濟學者指出，去年12月核心通膨年升率降到2.9%，是近三年來首度「破3」，為Fed降息提供明確的理由，而且各地調查報告顯示景氣惡化，因此官員對達成軟著陸的信心可能不如市場預期，Fed不願讓金融情勢過緊，以免使經濟陷入不必要的衰退。

彭博經濟學者預測Fed將於3月開始降息，全年共降6碼。美國銀行首席美國經濟學者蓋平也預測3月開始降息，全年降4碼。

德意志銀行首席美國經濟學者魯塞提則認為，Fed決策聲明可能刪去「下一次行動將是升息」的語句，為降息掃清障礙。他預測Fed將到6月才開始降息，但全年將降息7碼，因為經濟會出現淺層衰退。

降息 Fed 美國經濟

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