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特斯拉Q4財報拉警報！股價跌6%、季銷量輸比亞迪 川普：電動車是騙局

遠見／ 文‧邱祐慶
特斯拉24日公布第四季財報，營收和利潤皆低於預期，盤後股價更下跌6％。 美聯社
特斯拉24日公布第四季財報，營收和利潤皆低於預期，盤後股價更下跌6％。 美聯社

馬斯克特斯拉24日公布第四季財報，營收和利潤皆低於預期，盤後股價更下跌6％！外媒分析，降價策略和新車的研發成本，都是原因之一。而2024面臨更多變數，銷售成長甚至可能更加疲軟。

特斯拉24日公布第四季財報，營收和利潤皆低於分析師預期，電動車業務的營收僅年增1％，盤後交易下跌近6％。

財報顯示，獲利為每股71美分，低於倫敦證券交易所集團（LSEG）預期的74美分；營收是251.7億美元，低於預期的256億美元，但相較2022年第四季的243億美元，還是成長了3％。

至於營業利潤率則為8.2％，低於2022年第四季的16％，但略高於2023年第三季的7.6％。

外媒：降價策略、研發支出增加，壓縮了利潤

根據《CNBC》報導，電動車業務收入成長緩慢的部分原因，是2023下半年實施的降價策略，導致平均售價下滑。

特斯拉則表示，利潤下滑主要是因為售價下跌，以及AI等研發支出的增加，報導指出，研發支出從2022年的8.3億美元，增加到2023年的10.9億美元。

紐約時報》分析，售價下跌雖然讓特斯拉銷量上升，卻壓縮了利潤。2022年，特斯拉是全球最賺錢的車商，但2023年的降價策略，讓銷售利潤下降了近1∕3，也拉近了與競爭對手的距離。

此外，《紐約時報》認為，許多民眾雖然對電動車有興趣，但由於價格仍比一般燃油車來得高，且擔心找不到足夠的充電站，購買時仍會猶豫不決。

中國車廠、研發支出、美國大選，特斯拉2024挑戰重重

2024年初，特斯拉的銷量雖然超出分析師預期，卻依舊讓出最暢銷電動車的寶座給中國車廠比亞迪（BYD）。比亞迪以單季銷售52.6萬輛純電動車的成績，打敗特斯拉的48.4萬輛，成為全球最大電動車製造商。

比亞迪來勢洶洶，馬斯克卻不以為然地在X上表示，特斯拉是一家「AI和機器人」公司，許多人卻視為汽車公司。言下之意，就是根本不應該拿來和比亞迪相比。

另外，特斯拉正致力於2025年在德州超級工廠生產「下一代電動車」，由於需要用到大量顛覆性的新製造技術，馬斯克指出，2024年的電動車銷量成長，「可能明顯低於」去年。

特斯拉正致力於2025年在德州超級工廠生產「下一代電動車」。（路透）
特斯拉正致力於2025年在德州超級工廠生產「下一代電動車」。（路透）

而2024適逢美國總統大選年，其實也為電動車商帶來許多不確定性因素。

已拿下愛荷華州和新罕布夏州共和黨初選的前總統川普說，電動車是一場「騙局」，川普支持者也誓言推翻拜登的電動車政策。

支持川普的共和黨參議員巴拉索（John Barrasso）更表示，電動車是對富有自由派的補貼，犧牲了自己家鄉的權益。

在眾多變數包圍下的特斯拉，可以預期2024尚有許多需要克服的挑戰。

延伸閱讀

（本文出自2024.01.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

特斯拉 馬斯克 紐約時報 比亞迪 川普

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