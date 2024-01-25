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核電發電量漸增 2025年再破紀錄

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國際能源總署預計未來三年全球電力需求將逐步增長，每年平均增加3.4%。（Photo on WikiCommons）
國際能源總署預計未來三年全球電力需求將逐步增長，每年平均增加3.4%。（Photo on WikiCommons）

全球電力需求每年平均成長3.4%，核電發電量將再創高峰！國際能源總署指出，開發中國家基礎設施逐漸電氣化、加上AI技術與加密貨幣等耗電量龐大的產業興起，全球電力需求不斷增加。專家指出，除了再生能源將取代化石燃料成為主要發電來源之外，全球核電發電量預計於2025年打破紀錄。

核電發電再破紀錄

國際能源總署》數據指出，預計未來三年全球電力需求將逐步增長，每年平均增加3.4%，中國、印度與東南亞地區因為住宅、交通建設逐漸電氣化，加上資料中心、人工智慧與加密貨幣等耗電量龐大的產業興起，預計電量需求會再度攀高。

衛報》報導，隨著愈來愈多國家選擇核電廠來進行低碳轉型，預計全球核電發電量將於2025年打破紀錄，同時再生能源技術也會逐步演進，預計到了2025年初，再生能源發電量會佔總發電量的三分之一。

能源智庫「Ember」總監喬納斯表示，「這意味著化石燃料時代即將結束」，未來火力與相關的發電方式將逐漸減少，「但這遠遠不夠，我們還更需要更廣、更有效的減少排碳量」。國際能源總署執行董事比羅爾就說，電力產業產生的碳排放比其他產業都來得多，所以面對淨零碳排的趨勢，再生能源正快速成長，核電也要穩定發展。

非洲有開發潛力

但國際能源總署警告，全球電力分配相當不均衡，非洲地區的人均用電量三年來以來都是停滯不前，也阻礙了經濟與社會發展。比羅爾強調，國際社會需要和非洲各國合作，推動電力設備的佈建。

非洲擁有豐富的天然資源，在太陽能、風能發電有龐大發電潛力，還有許多與電池有關的礦物，但國際業者仍面對在該地開發再生能源的成本高昂等阻礙，多國政府也呼籲世界銀行等國際組織調整相關的融資辦法。

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