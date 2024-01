特斯拉財報有多差？馬斯克說了些什麼？八大重點一次看

特斯拉24日公布最新財報,警告2024年銷售成長將「明顯」放緩,引發投資人不安,拖累特斯拉盤後股價重挫6%。

以下是特斯拉財報和執行長馬斯克在記者會上談話的重點整理:

1.上季毛利率萎縮至17.2%,凸顯去年大降價衝擊獲利

特斯拉上季每股盈餘(EPS)為0.71美元、營收252億美元,都低於分析師預估,歸咎於降價措施拖累。特斯拉汽車去年12月平均售價年減25%。

在最受市場關注的毛利率方面,不計碳權收入,特斯拉上季毛利率降至17.2%,遠低於前一年同期的24.3%。

馬斯克把利潤不佳怪罪於高利率環境。他說:「如果利率迅速降下來,我認為利潤率將很好;如果不降下來,利潤率不會好。」「不是人們不想買(特斯拉的車),他們只是在高利率環境下『買不起』。」

2.示警特斯拉2024年銷量明顯放緩,罕見沒有公布全年交車目標

特斯拉這回一反常態,沒有提供具體的交車目標。特斯拉數年來一直將交車數的平均每年成長率目標定在50%,而2023年交車數180萬輛。分析師預估,特斯拉今年的電動車銷量在220萬輛,較2023年成長約20%,是2023年成長率的一半。

特斯拉表示:「隨著我們的團隊在德州超級工廠致力於推出下一代車款,在2024年,我們車輛銷量成長率可能會明顯低於2023年。」

3.特斯拉的電池業務成長率今年有望超越電動車

特斯拉說能源儲存部門可能成為2024年營收的成長引擎,在2023年,總共有14.7 GW的電池儲存安裝量。

馬斯克說 :「我已預測多年,電池能協助補充被裝置於電網的太陽能與風能的增加。」

4.馬斯克預告低成本的新車款2025年下半年量產

馬斯克說,2025年下半年將開始量產新的電動車款,首先在德州廠製造,接著在墨西哥,但要提高產量將面臨挑戰。此外,特斯拉在新型低成本汽車方面「已經取得了很大進展」。

5.馬斯克:中國汽車製造商是全球最具競爭力的車企

馬斯克表示,大陸車廠是世界上最具競爭力的車企,他們將在本國以外取得巨大成功,「坦白說,如果不設貿易壁壘,他們幾乎會輕易摧毀全球其他車廠」。他說,「他們非常出色」,而特斯拉沒有見到與大陸對手的「明顯合作機會」,除非共享特斯拉的超級充電網絡。

6.電動皮卡Cybertruck 受產量限制,而非需求限制

根據馬斯克說法,Cybertruck的交車問題「主要與產量受限情況相關,而非需求受限」。

特斯拉在2023年底首度交付第一輛Cybertruck,距離2019宣布推出已時隔數年。這款皮卡讓一些投資人擔心交車問題與獲利度問題。

馬斯克說,特斯拉在供應量低之際,「可大幅提高價格」來抑制高需求,但「這感覺不太對」。他說,特斯拉預期在北美每年交車約25萬輛Cybertruck。

7.特斯拉的人形機器人最快將於2025年出貨

馬斯克說,特斯拉明年有望出貨一些 Optimus人形機器人,不過,由於這是全新產品,「仍有大量不確定性」。

這款特斯拉在2022年投入的人形機器人使用一些用來驅動其自駕車的AI技術,該公司近期分享第二代Optimus走路、摺衣服等執行基本任務的影片。

8.馬斯克說他需要特斯拉更多股權,避免被罷黜

馬斯克表示,他在強化AI發展前,目標「擁有強大影響力,而非是控制」特斯拉,此舉是避免他遭到一些來亂的股東顧問公司投票罷黜。