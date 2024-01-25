俄烏、中東衝突、氣候變遷仍是風險 末日鐘設定午夜前90秒

頂尖科學家和安全專家把象徵人類生存危機的「末日鐘」（Doomsday Clock）的設定，維持在史上最接近末日的時刻，並把入侵烏克蘭的俄羅斯核武行動、擁有核武的以色列對加薩走廊發動戰事，以及氣候變遷日益惡化，列為引發全球災難風險的因素。

總部位於芝加哥的非營利組織「原子科學家公報」23日宣布，「末日鐘」的指針與2023年一樣，仍設定在距離「午夜零時」只剩90秒。「末日鐘」為一象徵性的時鐘，用意在警告人類距離世界末日有多近，「午夜零時」代表的是世界末日來臨那一刻。至於末日鐘指針離「午夜零時」更近或更遠，則是根據科學家對特定時間生存威脅的解讀。自2020年到2022年，末日鐘指針都在距離午夜剩100秒的位置。