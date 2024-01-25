思愛普eBay大裁員

科技業再傳出裁員消息。商用軟體大廠思愛普（SAP）為配合加強對商業相關人工智慧（AI）布局，將精簡或調整8,000個職位。而線上市集eBay將裁減約1,000人。

思愛普23日表示，受組織調整影響的8,000個職位，占總員額逾7%，大部分將採取自願離職和內部再培訓的方式。

SAP也投資策略成長領域，因此預計到年底，員工數仍會接近目前水準。截至2023年底SAP僱有10.7萬名員工。

這番重組相關成本約為20億歐元（約21.7億美元），大部分將在今年上半年認列。不過，這次大幅重組也將在2024年小幅帶進成本效益，思愛普股價24日盤中應聲大漲6%，去年已大漲50%。

eBay也在23日盤後宣布，為實現可持續的成長，將裁員約1,000 人，占全職員工的 9%，是這家網路市集一年來第二波裁員，去年2月曾宣布將精簡500人，理由是疫情後民生消費趨緩。截至2022年底eBay有11,600名員工。