每月都會犯！7個讓人變窮的習慣 想省錢不買保險後果太可怕

農曆新年來臨，不少人會趁新舊年交替之際，檢視自己過去的理財狀況。不管你是有錢人還是窮人，難免會犯下一些財務疏失，理財網站GOBankingRates整理常見的7大金錢錯誤，甚至有人每月都會犯錯一次，讓荷包不知不覺失血，因此你需要了解這些財務陷阱，來制定或改善新的一年理財計畫。

● 忽視預算

收入較低的民眾常犯的錯誤就是沒制定預算計畫，預算計畫幾乎是一個人的財務路線圖，可以幫助你檢視收入和支出金額，以及制定儲蓄目標。一旦你沒規劃預算，很容易碰上超支、累積債務的問題，就算你有薪水收入，最後也很難維持收支平衡。

公平信貸公司副總裁布魯斯（Bruce Mohr）曾表示，不少人忽視制定預算，且要遵守預算的重要性，因此建議民眾可以建立一個簡單預算表，概述自己每月收入和支出內容，並根據日常需求彈性調整，以確保量入為出，除了紙本外，也可考慮使用電子表格或記帳APP，讓你制定預算更加順暢便利。

● 不知不覺支付銀行費用

「金融界的各種費用無所不在，如果你沒注意，會不知不覺支付費用」，理財專家大衛（David Bakke）直言，那些賺不了很多錢的人容易成為這種策略的犧牲者，這些人經常支付沒必要的銀行費用，導致錢財無法留住、慢慢耗損。

以國外銀行來說，每月帳戶維護費、透支費和ATM手續費等都是隱形費用，累積下來也是一筆不小的數目，對民眾每個月原本就很吃緊的預算額度，是一個沉重的負擔。

● 延遲繳交帳單

生活上會收到各式各樣的帳單，像是房貸、車貸、信用卡和電信帳單等，民眾一定要注意每張帳單的收費截止日期，並按時支付，因為遲繳帳單可能對一個人的信用評分產生負面影響。

此外，如果民眾真的無法在截止日期前繳清，請考慮和債權人協商以獲得更靈活的付款條件。

● 發薪日貸款

國外有些民眾面對緊急的財務困境時，會以「發薪日貸款」方式解決燃眉之急。所謂發薪日貸款就是將還款日期和下一個月發薪日綁定在一起，主要貸款對象是收入不穩定、資源有限的弱勢群體。

一旦這些民眾在發薪日無法繳清貸款，加上還要支付服務費，便會陷入了難以打破的債務循環。因此建議民眾不要求助發薪日貸款，可以先向親朋好友借款開始，或者找非營利組織尋求經濟援助以及選擇低利率的個人貸款方案等。

● 不尋求經濟援助

有些人會將貧窮、財務困境視為一種恥辱，不願意尋求幫助，但面對這種狀況，更應該意識到身邊有什麼可用的資源，並在關鍵時刻利用它們。一旦民眾有生活困難，應該多去了解並使用合法機構提供的臨時救助措施，例如政府補貼、食品援助等，這些計畫的宗旨就是幫人暫時度過困境。

● 容易衝動購買

衝動購物會嚴重消耗一個人的財務，對收入不高的民眾來說，有這種行為更可怕，因為沒有規劃、隨心所欲地消費，會使人沒有足夠的錢再去因應維持生活的基本開銷。

購買一項物品之前，應該多花一點時間思考這是「需要」還是「想要」，建議民眾去實體商店前擬定一個購物清單，並嚴格徹底執行。另外，也要避免在情緒激動、有壓力時購物，這也可能導致衝動消費。

● 不買健康保險

如果你認為省錢的方式之一就是別買醫療險，那就大錯特錯，這是一個很冒險舉動，一旦你沒買醫療健康保險，又面臨醫療緊急情況或意外疾病，可能會產生昂貴的醫療費用。

雖然民眾可能一年得花一部份的錢付醫療險，但提前做好保險規劃，可以讓人面對突發意外有一個財務保障。