大摩調降特斯拉目標價

在特斯拉（Tesla）公布上季財報前夕，知名的特斯拉多頭摩根士丹利分析師瓊納斯（Adam Jonas）調降特斯拉股價的目標價，理由是電動車市場供應過剩，「全球電動車動能停滯」，「我們預測特斯拉2024年的銷量與利潤展望將審慎」。

特斯拉預定美股24日盤後公布去年第4季財報，FactSet資料顯示，上季每股盈餘（EPS）預估73美分，今年全年預估為3.71美元；瓊納斯則調降特斯拉今年的EPS預估，從2.41美元降至1.98美元，為華爾街分析師最低。瓊納斯並調降特斯拉股價目標價至345美元，低於原先的380美元，但維持買進評級不變。

美國、歐洲及中國大陸上季電池電動車銷量成長約30%至210萬輛，全年也約增三成至670萬輛左右，兩者銷售都創新高，但供應也增加，引發電動車價格戰。

AutoForecast解決方案公司全球車輛預測副總裁費爾蘭尼說，由於電動車競爭加劇，特斯拉的利潤無疑正面臨威脅，「特斯拉須展現優異的營收成長、以及每輛車能持續獲利，才能討投資人歡心，但去年耶誕節後的（股價）下跌趨勢，暗示股東們預期（上季）不會有太好的結果」。

對於電動車的未來，豐田汽車董事長豐田章男則認為，電池電動車在全球車市最多只能拿下三成占有率，其餘將由油電車、氫燃料電池車和燃油車組成。

彭博新能源財經（BNEF）則預測，2040年前電動車將占全球新車銷售的75%，並占使用中客車的44%。

豐田章男23日表示，全球有10億人口無電可用，不該為了製造昂貴的電動車而限制人們移動的方式和能力，「做決定的應該是消費者，不是法規或政治」。豐田章男堅持，消費者應有選擇符合自身需求的車種的權利，且朝電動車轉型過程也不會如許多人想像得如此快速。