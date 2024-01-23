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電動車實在太多了…這位知名特斯拉多頭分析師調降目標價

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
知名的特斯拉多頭－摩根士丹利分析師瓊納斯已調降特斯拉股價的目標價，理由是電動車市場供應過剩。美聯社
知名的特斯拉多頭－摩根士丹利分析師瓊納斯已調降特斯拉股價的目標價，理由是電動車市場供應過剩。美聯社

特斯拉（Tesla）本周將公布上季財報前夕，知名的特斯拉多頭－摩根士丹利分析師瓊納斯（Adam Jonas）已調降特斯拉股價的目標價，理由是電動車市場供應過剩，「全球電動車動能停滯」，「我們預測特斯拉2024年的銷量與利潤展望將審慎」。

瓊納斯調降特斯拉股價目標價至345美元，低於原先的380美元，但維持買進評級不變。特斯拉股價22日收盤跌1.6%至208.80美元，盤後續挫0.4%。

特斯拉預定24日美股盤後公布去年第4季財報，FactSet數據顯示，華爾街預期上季每股盈餘（EPS）為73美分，今年全年預估為3.71美元，瓊納斯則調降特斯拉今年的EPS預估，從2.41美元降至1.98美元，為華爾街分析師最低。

美國、歐洲及中國大陸上季電池電動車銷量成長約30%至210萬輛，全年也約增加三成至670萬輛左右，兩者銷售都創新高，但供應也增加，引發電動車價格戰。

AutoForecast解決方案公司全球車輛預測副總裁費爾蘭尼說，由於電動車競爭加劇，特斯拉的利潤無疑正面臨威脅，「特斯拉須展現優異的營收成長、以及每輛車能持續獲利，才能討投資人歡心，但去年耶誕節後的（股價）下跌趨勢暗示股東預期（上季）不會有太好的結果」。

美銀證券分析師墨菲（John Murphy）認為，特斯拉的降價行動可能持續帶來逆風，也面臨要如何在2025或2026年底推出入門款／大眾市場車款之前支撐成長的問題，雖然鋰價下跌有望帶來益處。

不過，瓊納斯的特斯拉目標價為華爾街第二高，僅次於Wedbush分析師艾夫斯350美元。瓊納斯的目標價暗示特斯拉股價還有約67%的上漲空間，更遠高於華爾街平均目標價的約237美元。他也為自己的樂觀說明理由，「電動車市況艱困，但我們對人工智慧（AI）與機器人選項維持」買進評級。

特斯拉 華爾街

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