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大小摩 喊買美5年期債
美國5年期公債上周出現去年5月來最重崩跌，摩根士丹利和摩根大通同聲建議，投資人可逢低布局。
摩根士丹利認為，未來幾周的經濟數據可能意外轉差，公債價格將有大漲的空間。摩根大通雖警告市場仍舊太急著反映聯準會（Fed）及早降息，倒也建議投資人可趁5年期公債殖利率回升到去年12月來高峰之際，買進5年期債券。
摩根士丹利全球總經策略主管霍恩巴赫在內的分析師在1月20日的報告中寫道：「這是我們等候買進的谷底。由於財政上的支持減少，加上天氣轉冷，我們預見2月美國景氣數據會有轉壞的風險。」
上周，美國5年期公債殖利率上漲22個基點，創下5月19日以來最大單周漲勢，價格則呈現反向走勢，反映交易者大幅收斂對Fed今年降息的押注。由於Fed官員連番喊話不急於降息，加上零售銷售數據表現不錯，市場上周五對3月降息的可能性降至接近40%，認為今年降息各1碼（0.25個百分點）的次數也由1月12日的六到七次減為五次。
美國財政部本周二起將陸續標售2年期、5年期和7年期的公債，也為這些天期的公債殖利率帶來走高的壓力。
此外，本周將公布美國第4季國內生產毛額（GDP）初步數據，預料會呈現2021年以來最強勁的連兩季成長。Fed看重的12月個人消費支出（PCE）物價將於周五公布，預料年增幅會連續11個月趨緩。
這些數據可望強化市場對於Fed實現經濟軟著陸的信心，如此一來決策者今年也能放心降息，但由於降息周期可能來得比預期更晚且更緩，美債價格呈現拉鋸。
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