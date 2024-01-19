台積電ADR狂漲9.8% 較台北交易溢價竟達21%
台積電ADR周四狂漲9.84%，收在113.03美元，較台北交易溢價高達21.4%，若以台北交易水準計算，相當於漲到713.85元的水準。費城半導體指數也受激勵大漲3.4%。
台股開盤時，不僅台積電（2330）可望大漲，台積電供應商也可望受惠，如精材科技（3374）、台勝科（3532）、環球晶（6488）。
台積電預測2024年營收成長將超過20%，因AI所用高階晶片帶動需求，周四漲幅在費城半導體指數成份股中最高。輝達（Nvidia）和超微（AMD）也各漲1.9%和1.8%，均收在歷史最高價位。
博通、高通和Marvell Technology漲幅均超過3%。費城半導體指數收盤大漲3.4%，逼近2023年12月創下的歷史新高水準。
標普500指數扳回連二日頹勢，收漲0.9%，收在4,780.94點，比2022年1月創下的歷史最高收盤水準僅有0.3%之遙。那斯達克綜合指數上漲1.4%，收在15,055.65點；那斯達克100指數上漲1.5%，報16982.29點，收在歷史最高水準；道瓊工業指數201.94點，漲幅0.5%，收在37,468.61點。
台灣加權股價指數周四上漲66點，收在17,227.79點，台積電漲1.2%收在588.00元。聯電下跌1%，收在48.10元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 142.89 +4.87 127.00 12.51
中華電 CHT 119.40 +0.80 118.50 0.76
台積電 TSM 713.85 +9.79 588.00 21.40
聯電 UMC 49.20 +1.96 48.10 +2.28
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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