台積電展望激勵AI士氣 那斯達克100指數收在歷史新高

台積電業績展望大好，投資人更加篤定人工智慧（AI）的前景，進而帶動美國科技股全面上漲，那斯達克100指數收在史上最高水準，標普500指數也逼近歷史新高。

台積電預測2024年營收成長將超過20%，因AI所用高階晶片帶動需求。台積電ADR大漲9.8%，在費城半導體指數成份股漲幅最高。輝達（Nvidia）和超微（AMD）也各漲1.9%和1.8%，均收在歷史最高價位。

博通、高通和Marvell Technology漲幅均超過3%。費城半導體指數收盤大漲3.4%，逼近2023年12月創下的歷史新高水準。

標普500指數扳回連二日頹勢，收漲0.9%，收在4,780.94點，比2022年1月創下的歷史最高收盤水準僅有0.3%之遙。那斯達克綜合指數上漲1.4%，收在15,055.65點；那斯達克100指數上漲1.5%，報16982.29點，收在歷史最高水準；道瓊工業指數201.94點，漲幅0.5%，收在37,468.61點。

Longbow Asset Management 執行長Jake Dollarhide表示，AI讓半導體股大漲，且預料這波漲勢不會很快停止。

蘋果大漲3.3%，美銀將蘋果從「中性」上調至「買進」。標普500指數資訊科技類股大漲2%，收抵歷史新高。

數據顯示，上周美國初請失業金人數降至2022年底以來最低，表明1月就業穩健增長。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，如果未來幾個月有「令人信服」的證據表明櫯下降的速度比他預期更快，他對提前降息持開放態度。但鑒於選舉到全球衝突等不可預測事件的潛在影響，他主張決策者謹慎推進降息。

芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，市場如今認為3月降息25個基點的可能性為56%，低於一個月前的80%以上。

對利率敏感的類股下跌，標普500房地產指數下跌0.6%，公用事業指數下跌1.05%。

KBW那斯達克銀行指數連續七個交易日下跌，周四下跌0.5%。Discover Financial Services業績低於預期，股價崩跌11%。

Humana大跌8%，這醫療保險公司預測該公司第4季醫療成本將高於此前的預期。聯合健康集團(UnitedHealth Group)下跌1.6%。

Spirit Airlines大跌7.2%，有消息說該公司正在研究債務再融資方案，不考慮重組。