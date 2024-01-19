英媒：美官員再赴北京 談金融合作

美國財政部官員抵北京與大陸討論雙方金融與經濟合作議題，成為雙方在金融領域最新一次的合作。

英國金融時報指出，由美國財政部和大陸政府官員組成的工作小組十八日在北京舉行首次會議，小組將討論金融穩定、跨國數據監管、資本市場發展和反洗錢問題，同時也將討論打擊恐怖主義融資以及對國際貨幣基金組織政策的看法。

美方的官員將包含美國財政部助理部長尼曼和負責國內金融的副部長內利領導，亦有金融犯罪執法網絡負責人加基。而中方團隊則將由中國人民銀行副行長宣昌能率領。

彭博社援引一位不願透露姓名的財政部官員表示，此次討論是去年成立的最新一輪「金融工作小組」會談，將討論金融穩定、資本市場、毒品和恐怖主義融資等問題。

公開資料顯示，美國財長葉倫去年七月訪問北京後，與大陸國務院副總理何立峰達成共識，成立「經濟領域工作組」，包含「經濟工作組」與「金融工作組」。去年十月中美經濟工作組、金融工作組分別以視訊方式舉行第一次會議。目前大陸官方尚未公布是否有美國財政部官員到訪的消息。