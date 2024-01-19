避開侵權爭議 蘋果智慧表移除血氧檢測

美國聯邦上訴法院已拒絕延長暫緩執行蘋果Apple Watch Series 9和Ultra 2等智慧手表的進口禁令，意味著這些具備血氧檢測功能的智慧手表18日起又遭禁售。為了因應，蘋果改為販售不具血氧檢測功能的產品。

國際貿易委員會（ITC）已裁定Apple Watch Series 9和Ultra 2的血氧偵測功能侵害醫療設備業者Masimo的專利，並發布進口禁令，蘋果隨後提起上訴並調整功能，也成功請求聯邦巡迴上訴法院在美國當局認定蘋果調整功能是否依然侵權之前，暫緩執行進口禁令。

蘋果上周調整後的功能獲得美國海關和邊境保護局認定，重新設計過、未配備血氧檢測功能的智慧表並未侵害Masimo專利，能進口並銷售。

蘋果原本也請求上訴法院在上訴期間都暫緩執行進口禁令，但17日的文件顯示，上訴法院允許進口禁令恢復實施。蘋果將因而被迫變通，宣布18日起美國零售門市和網路商店銷售不具血氧檢測功能的Series 9和Ultra 2。這些產品仍有血氧檢測工具，但無法運作。

此外，彭博資訊報導，美國司法部準備最快在3月向蘋果提起反托辣斯訴訟。反托辣斯執法人員聲稱，蘋果對iPhone和iPad實施軟體和硬體限制，以阻止對手進行有效競爭。