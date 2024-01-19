聯準會（Fed）最新的褐皮書報告指出，美國經濟景氣從去年12月到今年1月初幾無變化，企業回報價格壓力喜憂參半，且幾乎都提到勞動市場有降溫跡象，此外，強韌的消費者支出支撐美國經濟，抵銷其他產業疲軟的不利影響，凸顯Fed須繼續在壓低通膨和保持成長之間艱困地尋求平衡。

Fed在17日公布褐皮書指出，「12個聯邦準備銀行轄區中，多數地區回報經濟活動幾乎沒有變化或沒有變化」。報告提及，企業對未來更趨樂觀，「總體而言，多數地區表示，區內企業對未來成長的預期正面」。

這份褐皮書由費城聯準銀行編撰，在Fed決策會議召開前兩周公布，決策官員現在更加仰賴這類資訊評估經濟和通膨的走勢。市場預期Fed在1月30-31日開會時，將按兵不動，但可能討論開始降息的時機。

整體而言，褐皮書顯示，企業提到通膨壓力緩解，但消費者對價格的敏感度提升，迫使零售商壓縮利潤率，進而反對供應商漲價。幾乎所有轄區都提到勞動力市場降溫的跡象，許多轄區的企業預期未來一年工資增幅將進一步下降。