電池護照追蹤碳足跡與製程 法電池商與英企結盟

法國電池製造商Automotive Cells Co（ACC）今天宣布與英國新創公司Circulor結盟，以檢查生產電動車用電池原料來源以及生產製造過程的碳排。

路透社報導，ACC公司是斯特蘭蒂斯（Stellantis）集團、賓士集團（Mercedes-Benz）與法國道達爾能源集團（TotalEnergies）的合資企業。

2020年成立後，ACC宣布投資70億歐元（約新台幣2406.5億）在法、德、義大利開設電池廠，其中法國廠應該很快就能開始量產。

Circulor使用區塊鏈技術為盼能更環保生產的企業擘劃供應鏈，之前已與包含BMW、富豪汽車（VolvoCars）與礦業巨擘必和必拓（BHP）等多間企業合作。

在歐洲銷售的電動車、輕型運輸和工業電池須從2024 年開始公布碳足跡，並於2027年開始遵守碳排限制並公布回收原料的內容物。

包括BMW在內的車商和電池製造商也組成聯盟共同推出「電池護照」，以追蹤歐洲境內電池資料及碳足跡，猶如電池專屬身分證。Circulor就是電池護照計畫的成員。

歐洲電池製造商也面臨須拿出較低碳排、更易回收等更加環保產品的壓力，以與中國競爭對手區隔；中國的電動車電池商具有生產規模更大、價格更低廉等優勢。