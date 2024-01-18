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Fed鐵定在3月降息？市場改估機率有如丟銅板

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
市場預估聯準會3月降息的機率只剩下50%左右。路透
市場預估聯準會3月降息的機率只剩下50%左右。路透

債券交易人士逐漸放棄押注聯準會（Fed）3月將降息，這使得利率交換合約的價格顯示，第1季降息的機率只剩下約50%。另一方面，市場也調降對歐洲與英國今年的大幅降息押注。

過去一個月，交易人士因各種經濟數據而篤定3月會降息，高盛和巴克萊紛紛將預期降息時間調整到3月。然而現在，交易人士預估Fed今年總計降息幅度為140個基點左右，低於近期所預估的175個基點。

市場也調降對歐洲央行（ECB）今年降息幅度的預期，現在預期ECB年底前降息140個基點，相當於5度降息1碼；預期降息六次的機率為50%。

最新下調Fed降息押注的部分原因，是美國12月美國零售銷售增幅高於預期，另一方面，也是因為英國公布高於預期的通膨數據後，短期英債遭到拋售，交易人士降低對今年英國央行降息的預測，如今預估英國今年將降息四次，而非上個月預期的六次。

幾天來，歐洲央行和Fed對貨幣政策寬鬆的前景一直持更加謹慎的態度。英國數據可能只是通膨長期下降趨勢中一個小浪花，但有助於決策者傳遞政策信號，為市場的降息熱情降溫。

歐洲央行總裁拉加德周三受訪時說，雖然央行可能會在夏季降息，但市場更激進的寬鬆預測，可能產生反效果。她同時表示，市場的押注是一種干擾。在周二，Fed理事沃勒才表示，Fed在開始降息時應該謹慎行事。

交易人士們現在已延後主要央行首次降息的預期時間，認為第1季降息的可能性較低。央行總裁們對降息持審慎態度的原因包括就業市場和經濟有韌性，且擔心通膨進一步降溫的進展停滯。

道富集團執行長奧漢利（Ron O'Hanley）周三在達沃斯世界經濟論壇表示，美國勞動力市場和經濟的健康狀況意味著Fed寧可冒險維持利率不變。他說：「我認為Fed不希望看到通膨捲土重來，Fed的點陣圖已經非常清晰。我不知道為什麼市場狂熱的加倍下注。這沒有道理。」

Hargreaves Lansdown的貨幣和市場主管斯特里特表示：「愈來愈多人意識到央行不會急於迅速降息」，「他們正面臨著頑固的通膨敵人和地緣政治風險擴大，尤其是在中東地區，航運延誤看不到盡頭，有可能推高商品價格」。

Fed 通膨 英國

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