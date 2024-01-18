Fed鷹派：不必急著降息

美國聯準會（Fed）去年11月率先釋出「轉鴿」訊號的鷹派理事沃勒16日表示，美國通膨率距離2%目標已「近在咫尺」，但沒必要「急著」降息，應先確認通膨會持續下滑。這番談話進一步降低市場對於3月降息的預期，全球股市應聲挫跌，華爾街「恐慌指數」升至2個月高點。

沃勒16日在布魯金斯研究所主辦的線上活動表示，最近的經濟和就業數據顯示Fed抑制物價壓力的行動正在奏效，「基於經濟活動以及勞動市場降溫，我更相信達成個人消費支出（PCE）通膨率穩定在2%目標已近在呎尺」。

他說，新開職缺可能已減少到會導致勞動市場進一步不景氣、促成失業率陡升的水準，「從現在開始，政策設定必須更審慎前行，以避免過度緊縮」，「只要通膨不反彈且不再居高不下」，Fed今年能降息，「當降息時機成熟時，我相信可以也應該降得有條不紊、謹慎而為」。經濟學家認為，這番話形同證實Fed接下來的政策調整將是降息。

然而，沃勒也審慎表示他希望先相對確信通膨能持續接近目標水準，再開始降息，現在還不急。

他說，Fed必須「花時間確保我們的行動正確」，他需要未來幾個月的更多資訊，以證實或挑戰通膨正持續回落到目標值的構想，「很難相信」多等六周（Fed決策會議間隔）再降息「會對經濟狀態造成重大影響」。

他也暗示一些投資人對Fed今年會降息多達六次的預期太過激進，「鑒於經濟景氣和勞動市場狀況良好，通膨逐漸趨向2%，我看不出有什麼必要像過去那樣急速或大幅降息」，降息時機和實際降息次數「將取決於新公布的數據」。

這是沃勒對Fed今年寬鬆貨幣政策意圖，迄今所發表的最詳細談話。