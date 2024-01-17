飯碗不保？科技業大舉投資發展AI 2024年恐將持續裁員

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中央社／ 舊金山16日綜合外電報導
科技巨擘的2023「效率年」已經結束，但在大舉投資人工智慧之際，谷歌（Google）和亞馬遜（Amazon）最新的裁員行動顯示，他們仍會在2024年繼續裁汰員工。路透社
科技巨擘的2023「效率年」已經結束，但在大舉投資人工智慧之際，谷歌（Google）和亞馬遜（Amazon）最新的裁員行動顯示，他們仍會在2024年繼續裁汰員工。路透社

科技巨擘的2023「效率年」已經結束，但在大舉投資人工智慧之際，谷歌（Google）和亞馬遜（Amazon）最新的裁員行動顯示，他們仍會在2024年繼續裁汰員工。

分析師和科技業專家認為，今年的裁員規模將會更小、更聚焦，那些在人工智慧（AI）競賽中急起直追的公司，更有可能採取裁員行動，以抵銷他們在AI投資的數十億美元。

Google母公司Alphabet裁汰語音助理部門，以及負責Pixel和Fitbit等團隊約1000名員工之際，於上週表示，他們打算把投資放在「最重要的優先事項」。

媒體今天披露，Alphabet已裁汰旗下廣告部門數百人。

亞馬遜（Amazon）上週裁掉數百名串流媒體和製作部門員工，根據媒體報導，其直播平台Twitch和有聲書Audible部門，也裁員數百人。

根據職場狀況追蹤網站layoffs.fyi的資料，整體來看，1月到現在，科技公司已裁汰超過7500人。

投資研究公司D.A. Davidson高階軟體分析師路里亞（Gil Luria）說：「沒有任何一家公司想在AI革命中落後，他們都在確保自己擁有那些能力，並優先考慮這些能力，即使會犧牲其他計畫。」

Google和Amazon都積極在AI領域投資。Google正試圖縮小與微軟（Microsoft）在AI競賽的差距，並於上個月推出令人期待已久的Gemini模型；Amazon則在開發代號為Olympus的模型，俾以和開發ChatGPT的OpenAI推出的GPT-4模型抗衡。

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