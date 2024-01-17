WEF與會執行長憂心地緣政治風險 高盛客戶也視為頭號風險

儘管經濟成長優於預料、通膨升勢即將被降伏的預期升高，但出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）執行長們的熱意話題，正聚焦於地緣政治風險，包括以哈和烏克蘭戰爭、及美國前總統川普可能再度入主白宮。高盛最新公布的客戶調查也顯示，地緣政治已成為2024年的頭號風險。

英國金融時報（FT）報導，WEF本周登場之際，全球經濟發展遠優於許多人一年前的預期，以美國為首的先進經濟體都有望邁向軟著陸，但出席WEF執行長們的討論卻不見歡欣氛圍，原因是大量地緣政治風險籠罩，增添企業決策的不確定性。

除了巴拿馬運河因乾旱而限制船舶數量，以哈戰爭開打後，葉門叛軍胡塞組織（或譯青年運動組織）為支持巴勒斯坦而攻擊紅海商船，導致許多船舶改道南非，推升企業的輸入成本，可能造成通膨上揚。杜拜環球港務（DP World）物流部門商務長賽蒙表示，但其他國家的緊張情勢也可能干擾其他航線的貿易，例如台灣海峽與南海。

同時，在全球人口最多的十國中，有八國將在今年舉行大選，預示劇烈波動的政治情勢即將到來，最重要的選舉無疑是美國11月總統大選。

另外，高盛本月稍早訪調客戶後發現，54%客戶認為地緣政治風險是今年市場和全球經濟面臨的頭號風險，美國總統大選是第二大風險，比率為17%，通膨反而不再是主要威脅。

高盛的調查顯示，投資人日益擔心若俄烏和以哈戰爭擴大、且台海緊張局勢加劇，該如何布局。

高盛策略師團隊指出，地緣政治和政治事件是投資組合的關鍵風險，但特別難布局，因為時機和市場反應都很難預測。這群策略師說，在地緣政治不確定時期，配置到大宗商品（尤其是石油和黃金）以及瑞郎等貨幣的配置，一直都是「可靠的分散工具」。

高盛的分析顯示，瑞郎對地緣政治風險的避險效果高於日圓，因日圓對利率波動更敏感。