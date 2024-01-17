美國遠端會計師職缺激增 在家工作年薪可逾台幣300萬

美媒《CNBC》報導，會計師近來變成美國最熱門的遠端職缺，且高薪、裁員率低，成為夢幻工作的行業選項，年薪可超過10萬美元(約310萬元台幣）。

《CNBC》報導稱，近年來美國求才若渴，因為愈來愈少人專攻會計專業，在嬰兒潮世代培養出的會計師退休後，會計師職缺出現短缺現象，從美國招聘網站ZipRecruiter上，會計師的遠端職缺4年來成長了12%，而在FlexJobs的美國頂級遠端工作年度排行榜上，會計師職缺更是名列前茅。美國勞工統計局的報告還顯示，未來十年內會計師職缺數量將激增至少4%，意即每年新增逾1.5萬個職缺。

ZipRecruiter首席經濟學家茱莉亞(Julia Pollak)向《CNBC》表示，會計師是一個承受巨大壓力的行業，需要吸引新一代的人才加入，並且為改善工作和生活的平衡，會計師成為遠端工作最熱門的職缺。且身為會計師將成為公司內十分有價值的員工，因為解雇率非常低且需要十分信任，導致會計師的工作相對來說很穩定。

而根據ZipRecruiter提供的薪資數據顯示，美國會計師平均年薪一般而言可達6.8萬美元（約210萬元新台幣），資深會計師年薪則可達15萬美元至20萬美元以上（約465萬至620萬元台幣）。