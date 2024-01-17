資誠全球調查 CEO預期：生成式AI導致今年裁員5%

資誠聯合會計師事務所（PwC）針對全球企業執行長進行的一項調查發現，多數執行長最擔憂的議題是生成式AI的進展，約七成受訪者預測這項技術在三年內將大幅改變公司的業務；四分之一的執行長預期，採用生成式AI會導致今年至少裁員百分之五。

調查顯示，媒體暨娛樂業、銀行保險業和運輸物流業最可能因為先進的AI工具而引發裁員；至於工程、營建和科技公司，是最不太可能因自動化而預期裁員的產業。

PwC表示，這項調查針對一○五國超過四七○二位全球執行長進行調查，發現約百分之四十五受訪者不認為他們的企業在未來十年內可以持續獲利，除非進行轉型。PwC全球聯盟組織主席莫里茲表示，「百分之五十五受訪者認為不必做出根本性的調整，這有點天真，因為這個世界變化如此地快。」

針對AI導致科技業的裁員與初階人員職位凍結聘僱時，思愛普（SAP）技術長穆勒說，「如果你只看同樣的技術，我認為那將會有影響。」「因此，需要的是具有更優秀技能的人才。」

根據調查，愈來愈多執行長正在規畫數月內採用生成式AI，百分之卅二受訪者透露，過去一年已採用這項技術。此外，多數受訪者預期採用AI須對員工重新訓練技能，且表示擔憂資安風險、散播假消息以及對特定消費者族群或員工產生偏見。另外，約百分之四十六預期使用生成式AI在未來十二個月內提高獲利能力，但百分之四十七表示，這項技術幾乎不會帶來任何改變。