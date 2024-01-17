鈾價大漲 飆至17年新高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
鈾價漲至17年新高點，且還有上漲空間。圖為哈薩克斯坦Ulba Metallurgical Plant鈾處理廠。（路透）
鈾價漲至17年新高點，且還有上漲空間。圖為哈薩克斯坦Ulba Metallurgical Plant鈾處理廠。（路透）

隨著核能發電原料的鈾持續供不應求，鈾現貨價格在去年暴漲約九成後，今年來已繼續大漲14%，15日攀抵2007年以來最高水準，且持續看漲。

Market Watch與華爾街日報（WSJ）報導，英國鈾現貨平台Numerco的數據顯示，鈾現貨價格15日漲至略高於每磅103美元，為2007年以來最高水準。哈薩克國營鈾礦業者Kazatomprom於12日警告，未來兩年產量可能無法達標，可能加劇鈾的供應短缺困境，帶動鈾價12日一度漲破每磅100美元。

盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管漢森表示，鈾市正經歷大規模的投機投資熱潮，因為在未來幾年需求看增之際，指數型基金（ETF）持有的實體庫存持續吸納市場存貨，加劇供應緊俏，同時過去未能對高鈾價避險的公用事商，也忙於搶購。

分析師認為，鈾價有望突破2007年6月每磅136美元的歷史高點。Jefferies分析師說「擠壓已經開始」，並指出全球最大的實體鈾基金SPUT以及鈾投資工具Yellow Cake的「持續」購買，使市場更為緊俏。

Uranium Insider創辦人胡恩（Justin Huhn）表示，與2000年代中期的牛市相比，現在幾乎沒有二級供應來平衡產量短缺。二級供應是指政府和公用事業公司的庫存，即使在2000年代中期的「瘋狂牛市」期間，庫存也保持在3,000萬磅以上。如今二級供應量只剩1,500萬磅，也沒有任何人出售庫存。過去18個月裡，中國大陸也在積極買鈾。

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