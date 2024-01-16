美商船被飛彈命中油價照跌 金價小漲 鋅價大漲

國際原油價格周一下跌，市場整體偏弱，抵銷紅海局勢惡化以及美國寒流干擾生產等因素的影響。倫敦鋅價一度大漲4%，Nyrstar因能源成本高漲而暫停了旗下一家重要冶煉廠的生產。由於中東緊張局勢升溫，現貨金價小漲。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價照跌

西德州中級原油（WTI）一度大跌2%，隨後收復大部分失地。在北美，嚴寒天候導致部分地區石油產量下降。美國股市周一因假期休市。

美東時間下午1:44，WTI 2月期貨合約下跌0.4%，報每桶72.42美元；布蘭特原油3月期貨合約結算價下跌0.2%，報每桶78.12美元。

葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞）周一發射反艦飛彈，命中一艘美國散裝貨輪。全球最大的國際航運協會Bimco依據美國海軍中央司令部的建議，已發出航行警告，提醒目前不穩定的情況可能會持續「一段時間」。

北達科他州攝氏零下8度的氣溫導致石油日產量減少多達42.5萬桶。加拿大亞伯達省的油砂生產也遭遇了極寒天氣。

花旗銀行分析師寫道，目前為止，石油供應並未出現損失，但航運干擾間接導致市場供應緊張，因為託運人必須延長航程以避開紅海，導致3,500萬桶石油滯留在海上。

Trading.Biz的分析師Saqib Iqbal 在一份報告中指出，「儘管衝突導致紅海特定航線中斷，全球石油供應並未受到顯著影響，焦點轉向美國和中國發布的關鍵經濟數據，這將為潛在需求提供有價值的見解」。

金價走高

由於中東緊張局勢惡化，黃金走高，同時投資人也關注聯準會（Fed）的利率走向。

黃金現貨上漲0.4%，報每英兩2056.55美元；白銀現貨上漲0.1%，報23.2212美元。

以色列和哈馬斯之間的戰爭已持續超過100天，以色列繼續猛烈攻勢，而胡塞組織因應美國對葉門的空襲，對美國商船展開報復，地緣政治風險不斷上升。

鋅價大漲

倫敦金屬交易所(LME)鋅價一度上漲4%，Nyrstar表示，由於能源成本高企和市場環境疲軟，將對荷蘭的一家重要工廠進行保養和維護。

消息發布後，倫敦鋅價一度漲至每噸2,615美元，隨後漲幅收窄。終場LME鋅期貨上漲1.8%，報每公噸2558.5美元；LME銅期貨漲0.5%，報8381美元。