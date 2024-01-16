BMW：燃油車需求已見頂

德國豪華車廠寶馬（BMW）表示，旗下燃油車款的需求在去年已見頂，預計未來的成長將由純電動車款驅動。

彭博資訊報導，BMW財務長梅特說，目前電池電動車的訂單滿手，目標是今年銷售50萬輛電動車，占整體出貨量約20%。儘管美國和部分歐洲國家的電動車銷售成長趨緩，但在i4電動轎車等車款的帶動下，BMW去年電動車銷售激增75%。

梅特說，鑒於減碳法規限縮成長動能，「內燃機引擎的轉捩點在去年浮現」，「未來的銷量成長將主要來自電動車」。

他指出，BMW去年11~12月的電動車訂單強勁，歐洲需求料將持續成長。他說，電動車需求未見衰減，預期新款i5轎車和新推的Mini品牌電動車將刺激銷量，「燃油車銷售將保持在高原期，然後稍微下降」。

不過，電動車出貨量每年激增好幾年後，未來需求的加速步伐已沒那麼明朗。雖然電動車市規模持續擴大，但車廠已面臨諸多挑戰，包括特斯拉發動的價格戰，以及許多消費者因為售價高昂與缺乏充電基礎設施，繼續持觀望態度。

福特、通用等車廠已縮減宏遠的電動車規畫，BMW的對手奧迪上月也說，正減少將推出的電動車款，在需求降溫之際，減輕工廠和經銷商的負擔。電動車占奧迪總銷量9.4%，落後於BMW的15%。