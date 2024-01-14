加拿大安橋公司捨棄美國 有意在法國進一步投資離岸風電

加拿大油氣管線業者安橋公司（Enbridge）高層表示，公司有意在法國進一步投資離岸風電而捨棄美國，因為美國的離岸風電計畫已因成本和供應鏈問題生變。

路透社報導，成本飆升已造成一些在美、英的離岸風電計畫被迫取消、一些面臨風險。離岸風電發展受阻可能不利各國發電減碳目標。

業務主要為輸送北美石油和天然氣的安橋也有規模較小的再生能源業務，占公司稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）3%。

安橋電業部門總裁阿克曼（Matthew Akman）表示，隨公司每年投入10億加元（約新台幣231億元）資本，再生能源在盈餘中的占比將擴大。

阿克曼受訪時說：「未來在歐洲，我們會有數十億的（離岸風電）商機…但時間點還沒法確定。有可能很快，因為解決目前問題不需太多時間，但也有可能需要好幾年。」

阿克曼說法國是公司極有興趣的地方，除因國營法國電力集團（EDF）已成為公司的夥伴，也受惠於風力發電業與法國政府的20年協議，享有法國政府將隨通膨調漲能源收購價格的福利。

而且安橋還不考慮投資美國的離岸風電計畫。阿克曼表示，是因美國的供應鏈嚴重受限，能源運輸瓶頸也會帶來問題。

阿克曼說：「我確實相信離岸風電將隨時間推移成為美國東北部能源結構的重要組成，但所需時間將比大家預想的長很多。」

美國離岸風電場進展在2023年放慢，因為離岸開發商取消在麻薩諸塞州、康乃狄克州和紐澤西州的風電銷售合約，甚至還有更多州的合約面臨喊卡。

包括丹麥沃旭能源（Orsted）、挪威能源公司Equinor和英國石油公司（BP）3間歐洲能源企業在美的風電計畫總共已減記達50億美元。