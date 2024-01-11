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世銀預測：全球經濟步入疲軟5年

聯合報／ 國際中心／綜合報導

世界銀行九日預測今年全球經濟成長為百分之二點四，連續三年放緩。世銀認為，全球經濟正步入卅年來最疲軟的五年，憂心二○二○年代恐淪為「糟蹋機會的十年」。

路透報導，世銀九日發布最新「全球經濟展望」報告，預測二○二四年全球經濟成長為百分之二點四，相較二○二三年的百分之二點六、二○二二年的百分之三以及二○二一年的百分之六點二，形同連續三年下滑。

世銀副首席經濟學家柯錫說，二○二○至二○二四年這段期間的經濟成長，恐比二○○八到二○○九年金融海嘯危機、一九九○年代末期亞洲金融風暴乃至二○○○年代初衰退時期更疲軟。按世銀說法，若排除新冠疫情造成衰退的二○二○年，今年經濟成長很可能是二○○九年金融海嘯以來最弱的一年。

世銀指出，美國去年經濟成長百分之二點五，較去年六月時預測高一點四個百分點。但因經濟活動受限於貨幣政策且儲蓄減少，世銀預測美國今年的成長將放緩為百分之一點六，但仍是去年六月預估的兩倍。

歐元區前景被歸為黯淡，在能源價格飆漲導致去年經濟成長僅百分之○點四後，世銀預測今年歐元區經濟成長也只有百分之○點七。信貸條件收緊，讓世銀將歐元區今年預測較去年六月調降○點六個百分點。

世銀則預測中國大陸今年的經濟成長將放緩為百分之四點五，較去年六月的預測下修○點一個百分點，反映出房地產業持續動盪導致消費支出疲軟，也讓全球前景更晦暗。若不計受疫情衝擊嚴重的二○二○和二○二二這兩年，中國大陸等於將遇到卅多年來最差的經濟成長。

世銀將新興市場與開發中經濟體歸為一組，預測這組今年的經濟成長為百分之三點九，比去年的百分之四略低，更較二○一○年代的平均數字少整整一個百分點。

美國財經新聞網ＣＮＢＣ指出，雖然世銀預測二○二五年全球經濟成長會微升至百分之二點七，但二○二○到二○二四的這五年成長增速仍比二○一○年代的平均成長率少近四分之三個百分點。

世銀指出，地緣政治緊張加劇恐在近期帶來新挑戰，使得大多數經濟體在二○二四和二○二五年，成長速度將比過去十年更慢。柯錫說：「歐洲東邊有俄烏戰爭，中東又有嚴重衝突，這些衝突加劇會對能源價格造成重大影響，對經濟成長與通膨帶來衝擊。」

世銀警告，若不做重大的方向修正，二○二○年代恐淪為「糟蹋機會的十年」。

世銀 六月 金融海嘯

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