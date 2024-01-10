2024年全美百大最佳雇主出爐 「這公司」排第一、Nvidia位居第二

蘋果（Apple）在新的一年開始，重新回到美國前百大最佳就業公司名單之內，排名第39名。AI當紅企業輝達（Nvidia）排名第二。讓員工匿名評價工作公司的網站Glassdoor，每年進行這項最佳工作場所排名調查。科技公司由於去年大裁員，今年在這個百大最佳雇主上榜家數，由去年的41家減為31家。

2024年Glassdoor百大最佳就業公司，第一名是管理顧問公司貝恩（Bain & Company），第二名是因人工智慧（AI）晶片大發利市的輝達，第三名是軟體公司ServiceNow。Glassdoor從2009年開始，就每年公布百大榜單。

由於科技公司進榜數下降，留下更多空間給銀行、零售和製造業等傳統雇主。Glassdoor經濟學者Daniel Zhao說，「跟去年比，科技公司失去一些光彩。不過對求職者而言，科技業仍然是很好的行業」。「其他類別企業回到榜內，他們是老軍團，這代表我們回到更為平衡的就業市場」。

Daniel Zhao表示，蘋果去年跌出這個百大最佳雇主榜單，主要原因是2022年推動返回辦公室上班，招致員工不滿。不過，去年一整年，跟其他科技同儕相比，蘋果沒有大規模裁員，符合受雇者重視的「安穩」，加上去年股價上漲48%（標普500漲幅的兩倍），可能也幫助保持了員工的滿意度。

其他上榜的知名大型科技公司（括號內為排名）包括：Adobe（15）、 微軟（18）、Google（26）等。今年沒進百大的科技巨人則有：英特爾、Netflix、Yahoo、Salesforce等。臉書則已連續第二年沒有入榜。

金融業排名最高的是第十名的富達（Fidelity Investment），由去年的第18名進步而來。今年新進榜的金融業雇主為：Raymond James Financial（14）、巴克萊（72）、摩根大通（82）。去年有入百大的貝萊德，今年沒進。

Zhao指出，去年受雇者對工作與生活平衡的重視程度大增，在Glassdoor社群平台提及「焦慮」（anxiety）的，增加三倍。然而職涯發展機會仍然很傳統地更受重視。貝恩今年是第六度站上第一，這家公司以豐富職涯經歷受到肯定。自Glassdoor有此榜單以來，貝恩與Google是唯二每年都進榜的公司。

今年進入百大的零售商數量比去年多一倍多，增至10家；露露檸檬、HEB Grocery繼續在榜，區域連鎖超市Wegmans Food Markets新進榜。製造商也倍增至6家，包括：醫療裝置製造商波士頓科技（Boston Scientific）、引擎製造商康明斯（Cummins）、半導體業德州儀器等公司。

Glassdoor百大最佳就業公司只計員工1,000人以上企業，且在過去一年裡，在該網站平台的九類職場特性，諸如薪酬、企業文化、管理高層等，收到至少75筆員工評價的公司。