CES展電動車也來爭豔 本田、現代、VinFast跨洋秀設計

本田汽車（Honda）周二在美國消費性電子展（CES） 推出兩款內部開發的新電動車，力圖在電動車領域迎頭趕上。不只本田，現代汽車和VinFast在內多家汽車製造商也藉CES場合推出新作。

本田汽車這兩款新車，包括Saloon轎車和廂型休旅車Space-Hub，都以概念車的形態在CES展首度亮相，未來歸入全新設計的「H」標誌下新的0系列品牌。

本田社長暨執行長三部敏宏在CES展上表示，透過這個系列，本田將把「移動的樂趣和自由提升到下一個層次」。

0系列將於2026年在北美發售，這將是本田首次在北美推出自主開發的電動車款。本田也和通用汽車（General Motors）合作開發的電動車將在今年推出並由通用汽車的工廠生產。

本田汽車原本計劃2026年將在東京推出自駕車，不過他在CES展上顯然延後了進展。他告訴彭博電視：「我們考慮在2020年代晚期推出都會用的自駕車，隨技術進步，我們希望在車輛中布建更多先進系統。」

現代「起飛」了

現代汽車集團則計劃在今年底讓電動空中計程車試飛，加入發展新一代交通工具的行列。

據負責開發這款飛行器的現代子公司Supernal的執行長 Shin Jaiwon 表示，將在2024年中在美國申請認證，並計劃在年底前讓技術驗證機試飛。該公司計劃在符合測試要求並確保已經可向大眾提供正式服務後，於2028年正式推出的空中計程車服務。

這款空中計程車採用直升機和固定翼飛機之間的混合型態，而同類型的交通工具則以旋翼為主。

VinFast來勢洶洶

越南汽車製造商VinFast則在CES展上發表一款電動機車DragonFly，以及兩款電動車，分別是VF3和首款電動皮卡車VF Wild。