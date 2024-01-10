彭博：台海若開戰 代價10兆美元

彭博社報導，根據「彭博經濟研究」估計，台海開戰將付出約十兆美元代價，相當於全球ＧＤＰ百分之十，遠超過俄烏戰爭、新冠疫情和全球金融危機造成的影響。報導說，台海開戰代價太大，各方就算不滿現狀，都明白不該冒這種風險。

彭博指出，中國大陸經濟和軍事實力崛起、台灣日益強烈的國家認同感及北京和華盛頓間複雜關係，表明危機各樣條件都已滿足。由於兩岸關係也是這次總統選舉考量的重點，台灣十三日選舉結果將成為引爆危機的一個關鍵時刻。

台灣生產全球大部分先進邏輯半導體，同時也是成熟製程晶片主要生產基地。全球經濟約有百分之五點六的價值來自於直接使用晶片的電子業，接近六兆美元。台灣海峽也是全球交通繁忙的主要航道。

彭博經濟研究模擬中國侵台將美國捲入地區性衝突、實施封鎖斷絕台灣與世界其他地區貿易兩種情境；對主要經濟體及整個世界來說，最大打擊來自半導體短缺。

一旦開戰，彭博經濟學家估計台灣ＧＤＰ將受到百分之四十的衝擊，中國大陸和主要貿易夥伴關係中斷且無法獲取先進半導體，ＧＤＰ將受到百分之十六點七的打擊；美國雖遠離戰場，ＧＤＰ將下降百分之六點七，全球整體ＧＤＰ將下降百分之十點二，東亞經濟體中以南韓、日本受最大影響。

彭博也模擬中國大陸對台灣實施一年封鎖對全球經濟的影響，台灣第一年的ＧＤＰ將下降百分之十二點二，中國大陸將萎縮百分之八點九，美國下滑百分之三點三，全世界減少百分之五。

十三日選舉結果雖不會立即引發危機，仍將界定兩岸關係走向。美國官員表示，中國可能計畫對選舉結果作出多管齊下的反應，包括軍事侵略、經濟制裁和網攻在內的灰色地帶戰術。彭博引述華府和台北的官員報導，一月選舉到五月新總統就職期間將是中國大陸圍堵台灣下任總統的危險時期。