亞洲千禧世代躍藝拍生力軍

亞洲年輕收藏家大舉投入藝術市場，推升需求，成為全球藝術拍賣的關鍵客戶。28~43歲千禧世代和12~27歲Z世代的藝術品花費大增，收藏品味也與上世代有別。此外，線上拍賣受年輕世代青睞，逐漸成為重要的藝術品交易場域。

根據2023年巴塞爾藝術展與瑞銀集團（Art Basel & UBS）的「全球收藏調查報告」，光是去年上半年，亞洲高收入千禧世代買家，購買藝術品和古董的消費總額中位數為5萬9,785美元，Z世代為5.6萬美元。相較2022年，兩個年齡層一整年各只花費6萬1,820和6.5萬美元。

佳士得（Christie's）表示，在其全球拍賣會上，亞洲千禧世代是年輕族群收藏動能的關鍵推手。報告顯示，中國大陸買家的支出額在全球千禧世代中居冠，也領先亞洲各國。2023上半年，中國買家支出中位數為24.1萬美元；新加坡居次，3.8萬美元；台灣第三，3.1萬美元。

蘇富比（Sotheby's）和富藝斯（Phillips）的拍賣會上，也見到類似的趨勢。2023上半年，佳士得亞太買家中有40%為千禧世代，歐美和中東地區只有20%。而Z世代買家去年大增65%。

蘇富比2023年報告指出，其定義中以千禧世代和44~59歲的X世代所組成的「年輕藏家」參與競標的比率，從2018年的6%增加到2023上半年的30%。

佳士得強調，2023年亞洲千禧世代整體而言表現非常活躍，但台灣和南韓尤為突出。

年輕買家的藝術品味和上個世代有所區隔。報告顯示，去年千禧世代在雕塑、裝置、攝影和電影或錄像藝術上花費最多，Z世代則偏好數位藝術和版畫作品。

此外，藝術品線上拍賣網站Artsy表示，64%介於18~36歲的年輕買家認為，在藝術收藏當中納入新秀的作品相當重要，年紀較長的買家中，僅43%持此想法。知名藝術家反而不是年輕藏家的優先選擇。

疫情過後，線上拍賣已逐漸成為藝術拍賣的常態。市場研究公司Grand View Research報告顯示，線上藝術市場的規模，預計將在2030前成長到177.6億美元。佳士得亞太區總裁貝林表示，在新冠疫情過後，藝術界大規模朝向數位化轉變。

2023上半年，佳士得有八成的競標在網路上進行，2019年疫情前只有45%。佳士得表示，各拍賣會正加強對數位介面的投資，以吸引「數位能力較強且更全球化」的年輕買家。