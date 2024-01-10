比特幣飆漲 觸及4.7萬美元

比特幣8日一度觸及4.7萬美元，為2022年4月以來首見，因市場預期美國監管機關即將首次批准比特幣現貨ETF。

華爾街日報報導，美國證管會（SEC）將在10日的最後期限之前，決定批准還是拒絕第一個申請者：「女股神」伍德的方舟（Ark）與加密資產管理公司21Shares合作推出的一檔基金。若SEC點頭，預計將同時批准其他類似申請案，以免造成偏袒。先前SEC曾三次延後做出此一決定。若能獲准，將標誌著加密幣產業的一個分水嶺，因投資者將可以用自己的證券戶購買比特幣，就像買股票一樣方便。

根據SEC官網，多檔申請中的比特幣現貨ETF已於8日提交的更新文件中，公布了基金的收費方式，Bitwise與ARK 21Share前期的管理費為零，但基金交易滿六個月或基金規模大於10億美元後，將分別收取0.24%和0.25%的費用。

比特幣空頭告誡，要獲得監管部門批准並非已成定局，SEC早在2017年就否決過此類基金。即使這類基金獲得批准，一些策略師也預計比特幣仍可能利多出盡，因為比特幣受到ETF題材加持，已經漲太猛了。