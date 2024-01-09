搶搭潔淨能源風潮 澳洲投資稀土研究

澳洲要加碼投資研究稀土金屬。澳洲政府宣布將投資超過2000萬澳幣研究稀土等材料，避免受制於單一國家供應，也要成為全球潔淨能源的供應者。

中國宣布管制稀土出口

據《日經新聞》報導，澳洲資源部長瑪德琳•金8日表示，澳洲政府將投入2,200萬澳幣(約台幣4.6億元)，幫助澳洲更深入開發關鍵材料及稀土處理並鼓勵下游處理發展，提供潔淨技術所需的零組件，例如電動車、電池與風力發電機。稍早中國表示，將加強管制將稀土轉換成磁石的技術出口，後者則是電動車引擎與風力發電機的核心組件。

「澳洲核子科技組織」將獲得1,400萬澳幣，用於加快從礦床發現、提取和加工稀土元素的研究。澳洲地球科學中心可獲得270萬澳幣，將用於籌劃鎵、鍺和銦國內產業的發展。鎵與鍺都是製作晶片的重要材料，也是去年被中國嚴格管制出口的對象。部分分析師指出，中國佔全球7成稀土供應、85%稀土處理以及9成稀土磁石生產。

避免過度倚靠單一供應

據《Sharecafe》報導，瑪德琳認為，西方國家已將大部分處理稀土的工作外包給中國，這次宣布在國內加碼投資研究稀土的政策，並不會損害澳洲政府與中國改善中的貿易關係。她並強調目標是確保全球市場不會過度依賴單一供應商提供攸關綠色能源與國防發展的技術。她說，「押寶在單一供應商提供任何商品或技術會讓自己處於不利地位，這是我們要改變的地方。」

澳洲聯邦科學與工業研究組織預計獲得520萬澳幣，用於深化下游生產高純度金屬相關的技術、擴大鋰價值鏈以及協助開發鎢礦。

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