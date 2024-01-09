CES將揭幕主打AI 福斯推ChatGPT車
從自動駕駛的嬰兒推車到福斯汽車上的ChatGPT，人工智慧（AI）預計將成為明天在拉斯維加斯正式揭幕的美國消費性電子展（CES）的重頭戲。
法新社報導，這場一年一度的消費電子展將有超過3500家廠商參展，預計將吸引約13萬人參觀。
今天各家公司都為媒體舉辦了預覽會，主打人工智慧，推出能讓生活更好的產品。
樂金集團（LG）執行長趙周完（William Cho） 表示，世界正因為人工智慧處於「歷史轉折點」。
LG、三星等電視巨頭也展示了人工智慧增強技術，能大幅提升影像品質，還有協助觀賞者找到喜歡的節目等功能。
福斯汽車集團（Volkswagen）也展示內建OpenAI的ChatGPT的新車款。
福斯表示，Cerence Chat Pro數位助理是與Cerence合作，今年第2季起將成為許多車款的標準配備。
輝達（NVIDIA）也宣布為玩家和影音創作者推出新晶片。
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