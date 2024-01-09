比特幣狠漲6% 一度飆上4.7萬美元 創21個月最高

比特幣周一（8日）飆高觸及47,000美元以上，創2022年4月以來最高價位；市場預期美國監管機關即將首次批准直接投資於比特幣的指數股票型基金（ETF）。

貝萊德（BlackRock）、「女股神」伍德的方舟（Ark），以及其他幾家可能的比特幣ETF發行商，周一稍早向監管機關提交了修訂表格。分析師認為，這是十多年前就開始推動提供比特幣ETF以來，業者首次提交申請，並且將被批准的最後一步。

比特幣周一一度上漲6.2%至47,007美元，創下11月15日以來的最大盤中漲幅。最近這波上攻的題材是美國證管會（SEC）將會批准比特幣ETF。比特幣去年已狂漲近160%，現在繼續向著2022年下半年加密貨幣崩盤之前的高點攀升。比特幣的歷史最高價，則是2021年11月的接近69,000美元。

加密貨幣避險基金Alt Tab Capital的共同創辦人兼營運長Greg Moritz表示，「幾乎可以肯定，比特幣的強勁走勢是對本周現貨ETF非常可能獲准的反應」。

富達（Fidelity）、景順（Invesco）、Galaxy Digital和WisdomTree等公司也向SEC提交了修改後的S-1申請。監管機關依規定必須在周三（10日）之前對至少一家公司的申請做出決定，加密貨幣業內人士推測，SEC周三起將宣布一系列決定。

SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）主席周一在社群平台X上，提醒要考慮投資加密貨幣的人，要留意風險。

加密貨幣投資公司Satori Research的執行長Teong Hng說：「上周一份分析師報告提到SEC本周將拒絕ETF申請後，數以十億美元的加密貨幣多頭部位被平倉。」 「今天的多頭報告，則是為漲勢提供了動力。包括渣打在內多個機構估計，今年將有500億至1,000億美元的資金流入比特幣ETF。」

周一其他較小的加密貨幣也大多走高。乙太幣上漲約3.8%，卡爾達諾、Solana的SOL、Polkadot漲幅7%到9%不等。最大加密幣比特幣，占加密貨幣1.7兆美元市值的一半多一點。

加密貨幣相關公司的股票也大多走高。美國最大的加密貨幣交易所Coinbase Global上漲約2.3%，比特幣礦商Marathon Digital和Riot Platforms的漲幅均超過7%。軟體開發商、被許多股票投資人視為加密貨幣替代標的的MicroStrategy股價下跌約1.2%。