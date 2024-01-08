去年才裁員…寶成越南廠今年年終獎金也縮水 共發放19.5億元

寶成集團日前公布，將對越南八座工廠超過9.4萬名員工，發放1.5兆越南盾（約新台幣19.6億元）的農曆新年獎金，平均每人可領1,600萬越南盾（新台幣2.03萬元）。

VnExpress報導，這家越南最大企業6日下午宣布2024年農曆新年獎金的金額，將發給位在當地的八座工廠，分別是胡志明市Pouyuen；同奈省的Pouchen、Pousung、Pouphong；前江省的Du Duc；西寧的Pouhung、Pouli；巴地頭頓的Prime Asia。

報導指出，工作滿一年的員工，可領到一個月的獎金，並依年資逐步增加，工作滿12年者，可領取1.98個月，比去年的2.2個月少，實際領到的金額比去年縮水一成，這是寶成過去五年來第二次調降農曆新年獎金，第一次則是2022年新冠疫情爆發的時候，員工領到的獎金是前一年的七成。

寶成未公布正個集團員工獲得的最低和最高獎金金額。然而，在旗下員工數最多的胡志明市Pouyuen，傳出最高可領到約6,700萬越南盾，最低也超過500萬越南盾，平均每人可領到1,700萬越南盾左右。Pouyuen合計在今年發放約6,330億越南盾給逾3.8萬名員工。