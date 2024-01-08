不讓俄獨尊！英國投資118億生產先進核燃料 盼成歐洲國家第一

英國政府今天宣布，將力拚成為第一個生產先進核燃料的歐洲國家；目前這種燃料只能向俄羅斯購買。

法新社報導，英國政府宣布投入3億英鎊（約新台幣118億元）打造高純度低濃縮鈾（HALEU）計畫，盼能「取代」莫斯科在全球能源市場的相關優勢。

英國能源安全大臣柯迪諾（Claire Coutinho）在聲明中說：「我們在石油、天然氣和金融市場上對抗（俄羅斯總統）普亭，不讓他以核燃料要挾我們。這對於國內外的能源安全至關重要，將借助英國歷史性的競爭優勢根基。」

許多下一代或先進核反應爐都需使用高純度低濃縮鈾燃料，其中也包括英國打算使用的小型模組化反應爐（SMR）。

高純度低濃縮的鈾-235，濃度介於5%至20%之間，高於目前運行中多數核電廠所用的5%濃度。

據國際原子能總署（IAEA）資料，美國近期已開始生產高純度低濃縮鈾，但目前只有一間俄國的工廠能以商業規模生產這種鈾燃料。

這項投資是英國到2050年底前利用核能提供高達24GW（百萬瓩）電力計畫的一環，將能滿足英國1/4的電力需求。

英國希望到2030年底前，95%的電力來自低碳管道，並在2035年底前使電網完全達到脫碳。