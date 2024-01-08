波音新機艙門噴飛…本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（5日）勉強收漲，2024年頭一周仍在大型股拖累下收黑，標普500指數結束連九周上漲之勢。美股能否擺脫首周即決定一年運勢魔咒，本周將由投資人對通膨數據和財報季的反應來驗證。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

標普終結連九周漲勢 財報季牽動後市

標普500指數上周五收漲0.2%，但一周來跌了1.5%；道瓊和那斯達克指數上周五都漲不到0.1%，周線各跌0.6%和3.2%。費城半導體指數和台積電ADR上周五各漲0.6%和0.5%，台積電ADR較台北交易溢價7.2%。

另外，儘管市場預料美元今年將隨聯準會政策轉向而展開走貶格局，但美元指數在今年頭一周升值近1.1%，報102.44，創去年7月中旬以來最大單周漲幅，美元兌歐元升值近0.9%、兌日圓更勁升2.5%。彭博資訊說，美元今年開年表現，是十多年來最佳。

科技巨人新年伊始出師不利。蘋果一周來跌5.9%，亞馬遜和特斯拉各跌4.4%，Alphabet也跌2.8%。

美股上周五盤中波動劇烈，早盤因就業數據強勁而下挫，後因供應管理協會（ISM）服務業數據疲弱而反彈，午後又跌，收盤前又反彈。美國10年期公債殖利率漲至4.041%。

分析師相當看重每年頭五個交易日的表現。BNY Mellon 市場策略主管塞維說：「一年中的頭五天有如同股票年鑑一般的神準趨勢，這五天表現如何，這一年也會如何。」若許多狀況無法滿足市場預期，2024年恐怕難免震盪。

拜登擬延長陸貨關稅 陸對五家美國軍工企業實施制裁

美國政治新聞網站Axios5日引述知情人士報導，拜登政府考慮繼續延長川普政府時期對中國大陸輸美商品加徵的高關稅，規模約3,000億美元，並準備提高對中國電動車及關鍵礦產輸美的關稅。

中國大陸外交部周日則發布新聞稿說，中方已對五家美國國防工業公司實施制裁，以回應美國對中國實體的制裁以及美國近期對台軍售。

中國外交部稱，受影響的公司包括貝宜陸上和武器系統公司（BAE Systems Land and Armament）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公 司和Data Link Solutions公司。聲明說，將凍結這些公司在中國的財產，並禁止中國境內的組織和個人與他們進行交易和合作等活動。

而延長對中國商品的關稅，是拜登尋求連任計畫的一環。他希望藉由對中關稅問題，凸顯其對中貿易政策比川普更精明、策略性更強。拜登也欲藉此對中國展現其強硬立場，以扭轉拜、川2020年首次對決時，川普將拜登人設塑造為對亞洲強國中國軟弱的印象。

美下令737 Max 9全面停飛 新機艙門掉落…波音大打擊

阿拉斯加航空一架全新的波音（Boeing）737 Max 9客機5日起飛後不久，便發生艙門脫落事件，促使美國聯邦航空管理局（FAA）下令737 Max 9客機全面暫停飛航以進行檢修，其他國家航空公司也跟進停飛，影響全球約171架飛機，印度則要求調查同為波音生產的737-8 Max，成為波音在新年之初遭受的最新打擊。

FAA於6日下令立即暫時停飛所有波音737 Max 9客機，要求航空公司要恢復飛航前須先檢修，每架飛機檢修約花四到八小時，影響全球約171架737 Max 9。多國監管當局也迅速採取行動，美國運輸安全委員會（NTSB）6日表示將啟動調查，歐洲航空安全局（EASA）採納美國FAA的緊急指令，盤點後成員航空公司沒有飛機受影響。

中國大陸民用航空局6日也召開緊急會議，印度民航當局則要求航空公司檢查波音生產的737-8 Max客機。

貨櫃運價飆漲勢還沒完 中東衝突、運河乾旱未見緩解跡象

中東衝突與巴拿馬運河乾旱等事件，已推升船運運費與航商股價，分析師認為，這些問題短期沒有緩解跡象，企業需要支付的風險溢價將維持一段期間，船運運費未來幾周可能繼續上漲，也可能提振海運業者的股價更長一段時間。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，葉門武裝團體青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）攻擊紅海航行船隻的威脅，已使企業避開蘇伊士運河與紅海航線，拉長航程並推升運價，亞歐航線貨櫃運價過去一個月已大漲超過一倍，衝擊也蔓延到其他航線，造成缺船。

習近平整頓軍方貪腐 近幾年動武機率降

彭博引述知情人士報導，美國情報指出，習近平大規模整頓 軍方是因為腐敗阻礙了軍隊現代化，並質疑中國的作戰能力，其中包括導彈有缺陷等問題，也因此習近平未來幾年不太可能考慮動武。